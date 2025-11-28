All rights reserved. © 2025
Amanpour and Company

November 27, 2025

Episode 8042 | 55m 43s

Former U.S. Ambassador to China Nicholas Burns explains the road ahead for U.S.-China relations. Director Benny Safdie discusses his new solo film "The Smashing Machine," starring Dwayne Johnson. Author Trymaine Lee explains in his new book, "A Thousand Ways to Die," how reporting on traumatic gun violence and systemic racism takes a toll on the body and mind.

Aired: 11/26/25
Latest Episodes
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 28, 2025
Tom Johnson; Adam Cvijanovic; Fara Dabhoiwala
Episode: E8043 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 18, 2025
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Episode: E8035 | 55:50
Watch 55:23
Amanpour and Company
November 17, 2025
Tom Fletcher; Stephen Collinson; Sarah McLachlan; Tom Freston
Episode: E8034 | 55:23
Watch 55:33
Amanpour and Company
November 14, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8033 | 55:33
Watch 55:35
Amanpour and Company
November 13, 2025
Jeff Zeleny; Zack Polanski; Alex Winter; Keanu Reeves; Rep. James Clyburn
Episode: E8032 | 55:35
Watch 55:51
Amanpour and Company
November 12, 2025
Al Gore; Juanita Goebertus; Noah Bullock; Charlie Savage
Episode: E8031 | 55:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 11, 2025
Cedric Leighton; Christopher Lockyear; Hasan Hadi; Bonni Cohen; Marcus Capone
Episode: E8030 | 55:50