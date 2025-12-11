All rights reserved. © 2025
Amanpour and Company

December 12, 2025

Episode 8053

Professor Ruti Teitel and Liberation Ventures CEO Aria Florant talk about the work of transitional justice that needs to be done in places like Syria. Jonathan Freedland tells the story of a group of privileged Germans who secretly fought back against Hitler during WWII in his new book. Law professor Kate Shaw looks back at the year in SCOTUS cases and predicts some significant upcoming decisions.

Aired: 12/11/25
Nature
Preview of Tusker: Brotherhood of Elephants
Follow the complex lives of giant elephant bulls in Amboseli and Mount Kilimanjaro.
Arthur
Dear D.W.
tba
Amanpour and Company
Are We in a Constitutional Crisis? The Supreme Court Year in Review
Law professor Kate Shaw looks at some of the year's most significant SCOTUS cases.
Amanpour and Company
December 11, 2025
Stefano Pozzebon; Leopoldo López; Shannon Heffernan; Julieta Martinelli; Susan Glasser
Amanpour and Company
Trump 2.0: A “Hostile Takeover of Washington”
The New Yorker's Susan Glasser reflects on the themes defining U.S. politics in 2025.
PBS News Hour
Ukraine pushes for security guarantees as pressure grows
Ukraine pushes for security guarantees against Russia as pressure grows on peace plan
PBS News Hour
Senate rejects plans to address rising health care premiums
Senate rejects plans to address sharp rise in health care premiums
PBS News Hour
Why private credit is creating concerns among economists
Why private credit is creating major concerns among economists
PBS News Hour
News Wrap: Indiana GOP rejects redrawing electoral maps
News Wrap: Indiana GOP votes down effort to redraw electoral maps in rare Trump rebuke
PBS News Hour
How the Tate brothers became connected with the Trump family
Investigation delves into the Tate brothers and their connection to the Trump family
