Amanpour and Company

December 2, 2025

Episode 8045 | 55m 51s

The Wall Street Journal's Yaroslav Trofimov discusses Steve Witkoff's meeting with President Putin. Ukrainian author Andrey Kurkov releases the third volume of his war diary. Steve Hartman discusses his project, photographing the rooms of children killed in school shootings. Father of a victim, Bryan Muehlberger, also joins. Iranian Women's Rights Activist Mahnaz Afkhami looks back on her work.

Aired: 12/01/25
