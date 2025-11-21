All rights reserved. © 2025
Amanpour and Company

November 28, 2025

Episode 8043 | 55m 45s

Former CNN President Tom Johnson discusses the changing media landscape and his new book “Driven.” Painter Adam Cvijanovic showcases his latest work that highlights the stories of New York’s immigrants. Historian Fara Dabhoiwala answers the question “What is free speech?” in his new book.

Aired: 11/23/25
Latest Episodes
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 18, 2025
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Episode: E8035 | 55:50
Watch 55:23
Amanpour and Company
November 17, 2025
Tom Fletcher; Stephen Collinson; Sarah McLachlan; Tom Freston
Episode: E8034 | 55:23
Watch 55:33
Amanpour and Company
November 14, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8033 | 55:33
Watch 55:35
Amanpour and Company
November 13, 2025
Jeff Zeleny; Zack Polanski; Alex Winter; Keanu Reeves; Rep. James Clyburn
Episode: E8032 | 55:35
Watch 55:51
Amanpour and Company
November 12, 2025
Al Gore; Juanita Goebertus; Noah Bullock; Charlie Savage
Episode: E8031 | 55:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 11, 2025
Cedric Leighton; Christopher Lockyear; Hasan Hadi; Bonni Cohen; Marcus Capone
Episode: E8030 | 55:50
Watch 55:46
Amanpour and Company
November 10, 2025
Angus King; Reem Turkmani; Charles Lister; Gabriela Jauregui; Marion Nestle
Episode: E8029 | 55:46