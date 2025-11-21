All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is a benefit to members.
Member Sign In
Learn More
Amanpour and Company

November 20, 2025

Episode 8037 | 55m 45s

Journalist Nic Robertson reports on the latest from Israel as violence flares up in Gaza and the West Bank. Israeli comedian Noam Shuster-Eliassi discusses the work of pursuing peace between Israeli's and Palestinians. Journalist Jelani Cobb tackles themes ranging from police violence to populist movements in his new book "Three or More Is a Riot."

Aired: 11/19/25
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 54:49
NOVA
Interview: De-Extinction, Dire Wolves, and Jurassic Park with Beth Shapiro
Can we really bring extinct species back? Evolutionary biologist Beth Shapiro says yes.
Special: 54:49
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 18:06
Amanpour and Company
How the Sports Industry Is Reeling from Betting Scandals
Sports journalist Joon Lee discusses the impact of a wave of betting scandals in U.S. sports.
Clip: E8038 | 18:06
Watch 7:49
Washington Week with The Atlantic
Trump's 'seditious behavior' accusation against Democrats
Trump's 'seditious behavior' accusation against Democrats
Clip: E47 | 7:49
Watch 15:21
Washington Week with The Atlantic
Epstein files fuel Trump's fury
Epstein files fuel Trump's fury
Clip: E47 | 15:21
Watch 26:46
Washington Week with The Atlantic
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/21/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/21/25
Episode: E47 | 26:46
Watch 12:04
PBS News Hour
Capehart and Continetti on Trump's warm welcome of Mamdani
Capehart and Continetti on Trump's warm welcome of Mamdani
Clip: E325 | 12:04
Watch 7:06
PBS News Hour
Clyburn spotlights trailblazing Black congressmen in book
Clyburn spotlights trailblazing Black members of Congress in 'The First Eight'
Clip: E325 | 7:06
Latest Episodes
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 18, 2025
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Episode: E8035 | 55:50
Watch 55:23
Amanpour and Company
November 17, 2025
Tom Fletcher; Stephen Collinson; Sarah McLachlan; Tom Freston
Episode: E8034 | 55:23
Watch 55:33
Amanpour and Company
November 14, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8033 | 55:33
Watch 55:35
Amanpour and Company
November 13, 2025
Jeff Zeleny; Zack Polanski; Alex Winter; Keanu Reeves; Rep. James Clyburn
Episode: E8032 | 55:35
Watch 55:51
Amanpour and Company
November 12, 2025
Al Gore; Juanita Goebertus; Noah Bullock; Charlie Savage
Episode: E8031 | 55:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 11, 2025
Cedric Leighton; Christopher Lockyear; Hasan Hadi; Bonni Cohen; Marcus Capone
Episode: E8030 | 55:50
Watch 55:46
Amanpour and Company
November 10, 2025
Angus King; Reem Turkmani; Charles Lister; Gabriela Jauregui; Marion Nestle
Episode: E8029 | 55:46
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 7, 2025
Christiana Figueres; Kathy Hessel; Jacob Collier
Episode: E8028 | 55:45