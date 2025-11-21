All rights reserved. © 2025
PBS News Hour

November 21, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 325 | 57m 46s

Friday on the News Hour, President Trump welcomes New York City Mayor-elect Zohran Mamdani to the White House after vilifying him during the campaign. The Trump administration demands that Ukraine accept its peace plan that includes major territorial concessions to Russia. Plus, one state's efforts to protect vaccine access as the federal government casts doubt on their effectiveness and safety.

Aired: 11/20/25 | Expires: 12/21/25
