PBS News Hour

November 11, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 315 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, the deal to end the longest government shutdown in history now sits in the hands of the House. A prominent conservative judge resigns to protest what he calls President Trump's "assault on the rule of law." Plus, our Rethinking College series explores how universities are trying to navigate unprecedented demands from the Trump administration.

Aired: 11/10/25 | Expires: 12/11/25
Latest Episodes
Watch 26:45
PBS News Hour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E313 | 26:45
Watch 26:44
PBS News Hour
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E312 | 26:44
Watch 56:41
PBS News Hour
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E311 | 56:41
Watch 57:46
PBS News Hour
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E310 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E309 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E308 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E307 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E306 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E305 | 26:45