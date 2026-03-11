All rights reserved. © 2026
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

March 12, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 55 | 57m 46s

March 12, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 03/11/26 | Expires: 04/11/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 0:30
NOVA
Return to the Moon Preview
Follow the Artemis mission to bring humanity back to the Moon for the first time since Apollo.
Preview: S53 E7 | 0:30
Watch 0:30
Wild Kratts
The Butternut Tree- Watch Now!
The Butternut Tree- Watch Now!
Clip: 0:30
Watch 0:30
NOVA
Athens: Birth of Democracy Preview
Archaeologists investigate the dramatic origins of democracy in ancient Greece 2,500 years ago.
Preview: S53 E8 | 0:30
Watch 0:30
Nature
Preview of Becoming Elephant: The Orphans of Reteti: Baby Steps
In northern Kenya, a remarkable conservation experiment is unfolding at Reteti Sanctuary.
Preview: S44 E11 | 0:30
Watch 57:46
PBS News Hour
March 11, 2026 - PBS News Hour full episode
March 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E54 | 57:46
Watch 17:54
Amanpour and Company
Iran, Venezuela, Cuba: Is Trump Beginning a New Era of Regime Change?
Vivian Salama analyzes Trump's strategy in Iran and whether it could spillover to Cuba.
Clip: S2026 E8116 | 17:54
Watch 55:53
Amanpour and Company
March 11, 2026
Adel Nassar; Mostafa Daneshgar; Maryam Alemzadeh; Vivian Salama
Episode: S2026 E8116 | 55:53
Watch 6:00
PBS News Hour
How Trump's SAVE America Act would reshape voting
How Trump's SAVE America Act would reshape voting
Clip: S2026 E54 | 6:00
Watch 7:54
PBS News Hour
Immigration crackdown sparks fear in people legally in U.S.
Minnesota immigration crackdown continues to spark fear among people in U.S. legally
Clip: S2026 E54 | 7:54
Watch 5:38
PBS News Hour
How Ukraine is helping the U.S. defend against Iran's drones
How Ukraine is helping the U.S. defend against Iran's drone attacks
Clip: S2026 E54 | 5:38
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
March 11, 2026 - PBS News Hour full episode
March 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E54 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 10, 2026 - PBS News Hour full episode
March 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E53 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
March 9, 2026 - PBS News Hour full episode
March 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E52 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 6, 2026 - PBS News Hour full episode
March 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E51 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 5, 2026 - PBS News Hour full episode
March 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E50 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 4, 2026 - PBS News Hour full episode
March 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E49 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 3, 2026 - PBS News Hour full episode
March 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E48 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 2, 2026 - PBS News Hour full episode
March 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E47 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 27, 2026 - PBS News Hour full episode
February 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E46 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E45 | 57:46