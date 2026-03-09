March 9, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
The Butternut Tree- Watch Now!
As Iran war deepens, Khamenei’s son named new supreme leader
Iran’s Araghchi calls U.S. strikes a ‘failure’ and vows to fight 'as long as it takes'
Oil expert warns of ‘nightmare scenario’ Iran war could spark
News Wrap: 2 charged with bringing explosives to New York protest
Iran war will end 'soon' but 'important targets' remain if needed, Trump says
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's midterm message
On 'Settle In,' Hany Farid and Amna Nawaz discuss spotting manipulated images
Trump's rationale and objectives for Iran war remain unclear
Trump demands Iran’s surrender, but ending war is not easy
March 6, 2026 - PBS News Hour full episode
March 5, 2026 - PBS News Hour full episode
March 4, 2026 - PBS News Hour full episode
March 3, 2026 - PBS News Hour full episode
March 2, 2026 - PBS News Hour full episode
February 27, 2026 - PBS News Hour full episode
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
February 24, 2026 - PBS News Hour full episode
February 23, 2026 - PBS News Hour full episode