NPR & PBS for South Texas
PBS News Hour

November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode

Episode 320 | 26m 31s

Aired: 11/15/25 | Expires: 12/16/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 14:51
Nature
A City in Nature
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 5:51
PBS News Hour
Why one man is defying his genetic destiny with Alzheimer's
Why one man with a genetic predisposition for Alzheimer's disease is defying the odds
Clip: E319 | 5:51
Watch 9:05
PBS News Hour
How Trump sanctions imposed on the ICC are taking its toll
How sanctions imposed by Trump are taking a toll on the International Criminal Court
Clip: E319 | 9:05
Watch 2:53
PBS News Hour
News Wrap: Agents make immigration arrests in North Carolina
News Wrap: Federal agents begin making immigration arrests in North Carolina
Clip: E319 | 2:53
Watch 5:47
PBS News Hour
Trump feuds with MAGA ally ahead of vote on Epstein files
Trump feuds with MAGA ally ahead of vote to release Epstein files
Clip: E319 | 5:47
Watch 26:46
PBS News Hour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E319 | 26:46
Watch 18:56
Amanpour and Company
Ken Burns Wants You to Rethink What You Know About the American Revolution
Ken Burns discusses his new documentary series “The American Revolution.”
Clip: E8033 | 18:56
Watch 55:33
Amanpour and Company
November 14, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8033 | 55:33
Watch 26:45
Washington Week with The Atlantic
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/14/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/14/25
Episode: E46 | 26:45
Watch 13:14
Washington Week with The Atlantic
Trump faces expanding Epstein scandal
Trump faces expanding Epstein scandal
Clip: E46 | 13:14
