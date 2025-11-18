November 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
News Wrap: Acting FEMA head stepping down after 6 months
Epstein files vote expected in House on Tuesday after Trump's sudden shift
Tamara Keith and Amy Walter on Trump’s Epstein files reversal
How Charlotte is responding to Trump administration's immigration crackdown in city
Trump prepares to welcome Saudi Arabia's controversial crown prince to White House
A look at the Trump administration's overhaul of national plan to end homelessness
Haitians displaced by violence face deportation after fleeing to Dominican Republic
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Latest Episodes
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode