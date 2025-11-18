All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

November 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 322 | 57m 46s

November 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 11/17/25 | Expires: 12/18/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 5:36
PBS News Hour
News Wrap: Acting FEMA head stepping down after 6 months
News Wrap: Acting FEMA head stepping down after 6 months
Clip: E321 | 5:36
Watch 7:21
PBS News Hour
Epstein files vote expected on Tuesday after Trump's shift
Epstein files vote expected in House on Tuesday after Trump's sudden shift
Clip: E321 | 7:21
Watch 8:47
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on Trump and the Epstein files
Tamara Keith and Amy Walter on Trump’s Epstein files reversal
Clip: E321 | 8:47
Watch 6:06
PBS News Hour
How Charlotte is responding to Trump's immigration crackdown
How Charlotte is responding to Trump administration's immigration crackdown in city
Clip: E321 | 6:06
Watch 10:58
PBS News Hour
White House to welcome controversial Saudi crown prince
Trump prepares to welcome Saudi Arabia's controversial crown prince to White House
Clip: E321 | 10:58
Watch 5:38
PBS News Hour
A look at Trump's overhaul of plan to end homelessness
A look at the Trump administration's overhaul of national plan to end homelessness
Clip: E321 | 5:38
Watch 7:40
PBS News Hour
Haitians deported after fleeing to Dominican Republic
Haitians displaced by violence face deportation after fleeing to Dominican Republic
Clip: E321 | 7:40
Watch 57:46
PBS News Hour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E321 | 57:46
Latest Episodes
Watch 57:46
PBS News Hour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS News Hour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E320 | 26:31
Watch 26:46
PBS News Hour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E319 | 26:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E318 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E317 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E316 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E315 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E314 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E313 | 26:45
Watch 26:44
PBS News Hour
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E312 | 26:44