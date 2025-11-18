November 19, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Can we really bring extinct species back? Evolutionary biologist Beth Shapiro says yes.
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Geeta Gandbhir and Pamela Dias discuss the new documentary "The Perfect Neighbor."
Trump welcomes Saudi crown prince and dismisses intel linking him to Khashoggi killing
Catholic bishops push U.S. to end 'dehumanizing' immigration enforcement
'The world will see who's involved' and complicit, says attorney for Epstein survivors
Community colleges face new challenges as Trumps battles with higher education
