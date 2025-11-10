November 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
On Costa Rica’s Pacific coast, turtles and jaguars collide in unexpected ways.
A jaguar’s midnight hunt becomes a feast that feeds the forest.
Meet Alonzo, Amanda, and Jorge: three big cats whose lives intertwine in unexpected ways.
See how ingenuity and teamwork keep the crew alive and doing science 250 miles above Earth.
On Costa Rica’s coast, jaguars are doing more than hunting. They’re helping sea turtles survive.
Marion Nestle discusses her new book “What to Eat Now.”
Angus King; Reem Turkmani; Charles Lister; Gabriela Jauregui; Marion Nestle
Discover the causes and community responses to the escalating crisis of food insecurity.
Children exposed to ‘horrific violence’ in Sudan’s civil war, UNICEF says
New study suggests link between medical imaging and pediatric cancer risk
Latest Episodes
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode