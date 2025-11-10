All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

November 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 314 | 57m 46s

Monday on the News Hour, a group of Senate Democrats breaks with party leadership and makes a deal with Republicans to end the government shutdown. During a meeting with President Trump, Syria's leader announces his country is joining an anti-ISIS coalition. Plus, we speak with FDA Commissioner Marty Makary about the agency's decision to lift warnings on hormone replacement therapy for menopause.

Aired: 11/09/25 | Expires: 12/10/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 0:30
Nature
Preview of Jaguar Beach
On Costa Rica’s Pacific coast, turtles and jaguars collide in unexpected ways.
Preview: S44 E4 | 0:30
Watch 3:12
Nature
How a Jaguar's Hunt Feeds a Forest
A jaguar’s midnight hunt becomes a feast that feeds the forest.
Clip: S44 E4 | 3:12
Watch 3:11
Nature
A Jaguar Love Triangle Caught on Camera
Meet Alonzo, Amanda, and Jorge: three big cats whose lives intertwine in unexpected ways.
Clip: S44 E4 | 3:11
Watch 0:30
NOVA
Operation Space Station: Science and Survival Preview
See how ingenuity and teamwork keep the crew alive and doing science 250 miles above Earth.
Preview: S52 E20 | 0:30
Watch 2:53
Nature
How Jaguars Are Saving Sea Turtles
On Costa Rica’s coast, jaguars are doing more than hunting. They’re helping sea turtles survive.
Clip: S44 E4 | 2:53
Watch 18:16
Amanpour and Company
“Food Is Political:” Marion Nestle on What We Eat and How It's Regulated
Marion Nestle discusses her new book “What to Eat Now.”
Clip: E8029 | 18:16
Watch 55:46
Amanpour and Company
November 10, 2025
Angus King; Reem Turkmani; Charles Lister; Gabriela Jauregui; Marion Nestle
Episode: E8029 | 55:46
Watch 57:53
Made in Texas
Broken Bread
Discover the causes and community responses to the escalating crisis of food insecurity.
Episode: S2 E202 | 57:53
Watch 5:33
PBS News Hour
UNICEF: Children face ‘horrific violence’ in Sudan crisis
Children exposed to ‘horrific violence’ in Sudan’s civil war, UNICEF says
Clip: E313 | 5:33
Watch 5:00
PBS News Hour
Study suggests risk of pediatric cancer from medical imaging
New study suggests link between medical imaging and pediatric cancer risk
Clip: E313 | 5:00
Latest Episodes
Watch 26:45
PBS News Hour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E313 | 26:45
Watch 26:44
PBS News Hour
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E312 | 26:44
Watch 56:41
PBS News Hour
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E311 | 56:41
Watch 57:46
PBS News Hour
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E310 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E309 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E308 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E307 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E306 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E305 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E304 | 57:46