November 6, 2025 - PBS News Hour full episode

On Costa Rica’s Pacific coast, turtles and jaguars collide in unexpected ways.
A jaguar’s midnight hunt becomes a feast that feeds the forest.
Meet Alonzo, Amanda, and Jorge: three big cats whose lives intertwine in unexpected ways.
On Costa Rica’s coast, jaguars are doing more than hunting. They’re helping sea turtles survive.
See how ingenuity and teamwork keep the crew alive and doing science 250 miles above Earth.
Discover the causes and community responses to the escalating crisis of food insecurity.
After Charlie Kirk’s assassination, young conservatives work to carry on his message
Netflix’s ‘A House of Dynamite’ sparks discussion about nuclear threats
Federal judge sharply criticizes immigration crackdown tactics in Chicago
Amid rising violence, Nigeria rejects Trump's claim of targeted Christian persecution
