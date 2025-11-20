All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

November 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 324 | 57m 46s

November 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 11/19/25 | Expires: 12/20/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 54:49
NOVA
Interview: De-Extinction, Dire Wolves, and Jurassic Park with Beth Shapiro
Can we really bring extinct species back? Evolutionary biologist Beth Shapiro says yes.
Special: 54:49
Watch 7:57
PBS News Hour
Trump family’s cryptocurrency ties raise ethical concerns
Trump family’s cryptocurrency ties raise concerns as administration loosens regulations
Clip: E324 | 7:57
Watch 5:29
PBS News Hour
News Wrap: Cheney funeral service held at National Cathedral
News Wrap: Funeral service for Dick Cheney held at Washington National Cathedral
Clip: E324 | 5:29
Watch 6:37
PBS News Hour
Crow responds to Trump saying Democrats should be arrested
Trump says Democrats should be arrested for urging military to refuse unlawful orders
Clip: E324 | 6:37
Watch 7:52
PBS News Hour
Chicago Fed president: Delayed report complicates rate cut
Delayed jobs report 'definitely complicates' rate cut decision, Chicago Fed president says
Clip: E324 | 7:52
Watch 4:54
PBS News Hour
Americans covered through ACA face spike in premiums
How Americans covered through ACA exchanges are navigating the spike in premiums
Clip: E324 | 4:54
Watch 5:42
PBS News Hour
Trump pushes Ukraine peace plan with significant concessions
White House pushes new 28-point peace plan with concessions Ukraine previously rejected
Clip: E324 | 5:42
Watch 4:48
PBS News Hour
Trump considers order to override state AI regulations
Trump considers order to override state regulations on artificial intelligence
Clip: E324 | 4:48
Latest Episodes
Watch 57:46
PBS News Hour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E323 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E322 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS News Hour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E320 | 26:31
Watch 26:46
PBS News Hour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E319 | 26:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E318 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E317 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E316 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E315 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E314 | 57:46