All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is a benefit to members.
Member Sign In
Learn More
Amanpour and Company

November 21, 2025

Episode 8038 | 55m 50s

Carl Bildt and Christopher Hill reflect on the challenges of reaching the 1995 Dayton Agreement, which brought an end to brutal fighting in Bosnia. Actress Tilda Swinton talks about her journey in the arts in her new book "Ongoing." Sports journalist Joon Lee discusses the dangers of the sports world's embrace of betting and gambling.

Aired: 11/20/25
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 54:49
NOVA
Interview: De-Extinction, Dire Wolves, and Jurassic Park with Beth Shapiro
Can we really bring extinct species back? Evolutionary biologist Beth Shapiro says yes.
Special: 54:49
Watch 18:06
Amanpour and Company
How the Sports Industry Is Reeling from Betting Scandals
Sports journalist Joon Lee discusses the impact of a wave of betting scandals in U.S. sports.
Clip: E8038 | 18:06
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 17:56
Amanpour and Company
Connecting Trayvon Martin to Trump: Jelani Cobb Explains How We Got Here
Jelani Cobb discusses his book " Three or More Is a Riot."
Clip: E8037 | 17:56
Watch 7:57
PBS News Hour
Trump family’s cryptocurrency ties raise ethical concerns
Trump family’s cryptocurrency ties raise concerns as administration loosens regulations
Clip: E324 | 7:57
Watch 5:29
PBS News Hour
News Wrap: Cheney funeral service held at National Cathedral
News Wrap: Funeral service for Dick Cheney held at Washington National Cathedral
Clip: E324 | 5:29
Watch 6:37
PBS News Hour
Crow responds to Trump saying Democrats should be arrested
Trump says Democrats should be arrested for urging military to refuse unlawful orders
Clip: E324 | 6:37
Watch 7:52
PBS News Hour
Chicago Fed president: Delayed report complicates rate cut
Delayed jobs report 'definitely complicates' rate cut decision, Chicago Fed president says
Clip: E324 | 7:52
Latest Episodes
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 18, 2025
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Episode: E8035 | 55:50
Watch 55:23
Amanpour and Company
November 17, 2025
Tom Fletcher; Stephen Collinson; Sarah McLachlan; Tom Freston
Episode: E8034 | 55:23
Watch 55:33
Amanpour and Company
November 14, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8033 | 55:33
Watch 55:35
Amanpour and Company
November 13, 2025
Jeff Zeleny; Zack Polanski; Alex Winter; Keanu Reeves; Rep. James Clyburn
Episode: E8032 | 55:35
Watch 55:51
Amanpour and Company
November 12, 2025
Al Gore; Juanita Goebertus; Noah Bullock; Charlie Savage
Episode: E8031 | 55:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 11, 2025
Cedric Leighton; Christopher Lockyear; Hasan Hadi; Bonni Cohen; Marcus Capone
Episode: E8030 | 55:50
Watch 55:46
Amanpour and Company
November 10, 2025
Angus King; Reem Turkmani; Charles Lister; Gabriela Jauregui; Marion Nestle
Episode: E8029 | 55:46
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 7, 2025
Christiana Figueres; Kathy Hessel; Jacob Collier
Episode: E8028 | 55:45