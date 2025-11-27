Extras
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
A Brief But Spectacular take on leadership and community through farming
Rise of crisis pregnancy centers highlights shift in anti-abortion movement
Trump declines to mark World AIDS Day as funding cuts threaten HIV-prevention efforts
Tamara Keith and Amy Walter on the political reaction to Trump's boat strikes
'That 2nd strike was a violation of the laws of war,' former senior military lawyer says
News Wrap: White House says Trump's MRI was focused on heart and abdomen
White House says U.S. fired twice at alleged drug boat, raising bipartisan legal concerns
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Latest Episodes
