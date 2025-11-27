All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is a benefit to members.
Member Sign In
Learn More
Amanpour and Company

December 1, 2025

Episode 8044 | 55m 50s

Reporter Stephen Collinson unpacks the legality of strikes on alleged cartel vessels. Brian Winter discusses Trump's latest moves in South America. John Kerry dissects the admin.'s unconventional approach to diplomacy. Pastor Tim Johnson discusses his "Fatherless No More" initiative. Writer Andrew Rice investigates the steep decline in U.S. student achievement.

Aired: 11/30/25
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 2:40
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on community through farming
A Brief But Spectacular take on leadership and community through farming
Clip: E335 | 2:40
Watch 9:30
PBS News Hour
Crisis pregnancy centers' role in the anti-abortion movement
Rise of crisis pregnancy centers highlights shift in anti-abortion movement
Clip: E335 | 9:30
Watch 7:45
PBS News Hour
Trump administration declines to mark World AIDS Day
Trump declines to mark World AIDS Day as funding cuts threaten HIV-prevention efforts
Clip: E335 | 7:45
Watch 9:15
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on reaction to boat strikes
Tamara Keith and Amy Walter on the political reaction to Trump's boat strikes
Clip: E335 | 9:15
Watch 6:15
PBS News Hour
'That 2nd strike was a violation,' ex-military lawyer says
'That 2nd strike was a violation of the laws of war,' former senior military lawyer says
Clip: E335 | 6:15
Watch 5:28
PBS News Hour
News Wrap: White House says Trump MRI was on heart, abdomen
News Wrap: White House says Trump's MRI was focused on heart and abdomen
Clip: E335 | 5:28
Watch 3:57
PBS News Hour
White House confirms U.S. fired twice at alleged drug boat
White House says U.S. fired twice at alleged drug boat, raising bipartisan legal concerns
Clip: E335 | 3:57
Watch 57:46
PBS News Hour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E335 | 57:46
Latest Episodes
Watch 55:43
Amanpour and Company
November 27, 2025
Nicholas Burns; Benny Safdie; Trymaine Lee
Episode: E8042 | 55:43
Watch 55:39
Amanpour and Company
November 26, 2025
Dmytro Kuleba; Mark Strong; Lesley Manville; Kenny Chesney
Episode: E8041 | 55:39
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 25, 2025
Stephen Collinson; Dr. Atul Gawande; Tom Jennings; Susan Choi; David Herzberg
Episode: E8040 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 24, 2025
Matthew Chance; Tymofiy Mylovanov; Nabih Bulos; Jimmy Chin; Lynsey Addario
Episode: E8039 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 28, 2025
Tom Johnson; Adam Cvijanovic; Fara Dabhoiwala
Episode: E8043 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 18, 2025
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Episode: E8035 | 55:50
Watch 55:23
Amanpour and Company
November 17, 2025
Tom Fletcher; Stephen Collinson; Sarah McLachlan; Tom Freston
Episode: E8034 | 55:23