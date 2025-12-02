All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is a benefit to members.
Member Sign In
Learn More
Amanpour and Company

December 3, 2025

Episode 8046 | 55m 45s

Fmr. U.S. Amb. to NATO Julianne Smith unpacks Steve Witkoff and Jared Kushner's meeting with Vladimir Putin over Ukraine peace. Jeremy Diamond brings us a report on the fate of Gaza's missing. Fmr. Israeli PM Ehud Olmert discusses Israeli settler violence in the West Bank. Sen. Bill Cassidy (R-LA) shares his plan to lower healthcare costs ahead of expiring enhanced premium tax credits.

Aired: 12/02/25
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 6:11
PBS News Hour
How Trump is using presidential pardon power in new ways
How Trump is using presidential pardon power in new ways
Clip: E337 | 6:11
Watch 3:16
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on connecting through reading
A Brief But Spectacular take on connecting through reading
Clip: E337 | 3:16
Watch 5:34
PBS News Hour
Johnson faces growing frustration from Republicans
Johnson faces growing frustration from Republicans as key issues expose rifts
Clip: E337 | 5:34
Watch 7:30
PBS News Hour
Student loan limits could reshape how U.S. trains nurses
Proposal to declassify nursing as 'professional' threatens ability to secure student loans
Clip: E337 | 7:30
Watch 7:01
PBS News Hour
Lebanese farmers say ceasefire fails to ensure safety
Lebanese farmers rush to salvage harvest as ceasefire with Israel fails to ensure safety
Clip: E337 | 7:01
Watch 3:50
PBS News Hour
News Wrap: Israel receives body believed to be Gaza hostage
News Wrap: Israel receives remains believed to be one of last 2 Gaza hostages
Clip: E337 | 3:50
Watch 7:39
PBS News Hour
Border Patrol's role in Trump's immigration crackdown
Border Patrol's expanding role in Trump's immigration crackdown
Clip: E337 | 7:39
Watch 3:10
PBS News Hour
Hegseth's Signal chat put personnel at risk, watchdog finds
Hegseth's Signal chat put U.S. personnel at risk, Pentagon watchdog finds
Clip: E337 | 3:10
Watch 57:46
PBS News Hour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E337 | 57:46
Latest Episodes
Watch 55:51
Amanpour and Company
December 2, 2025
Yaroslav Trofimov; Andrey Kurkov; Steve Hartman; Bryan Muehlberger, Mahnaz Afkhami
Episode: E8045 | 55:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 1, 2025
Stephen Collinson; Brian Winter; John Kerry; Pastor Tim Johnson; Andrew Rice
Episode: E8044 | 55:50
Watch 55:43
Amanpour and Company
November 27, 2025
Nicholas Burns; Benny Safdie; Trymaine Lee
Episode: E8042 | 55:43
Watch 55:39
Amanpour and Company
November 26, 2025
Dmytro Kuleba; Mark Strong; Lesley Manville; Kenny Chesney
Episode: E8041 | 55:39
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 25, 2025
Stephen Collinson; Dr. Atul Gawande; Tom Jennings; Susan Choi; David Herzberg
Episode: E8040 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 24, 2025
Matthew Chance; Tymofiy Mylovanov; Nabih Bulos; Jimmy Chin; Lynsey Addario
Episode: E8039 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 28, 2025
Tom Johnson; Adam Cvijanovic; Fara Dabhoiwala
Episode: E8043 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50