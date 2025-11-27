All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is a benefit to members.
Member Sign In
Learn More
Amanpour and Company

November 25, 2025

Episode 8040 | 55m 50s

Reporter Stephen Collinson unpacks the dismissal of cases against James Comey and Letitia James. USAID's fmr. Head of Global Health and filmmaker Tom Jennings discuss their new documentary on the impact of aid cuts "Rovina's Choice." Susan Choi discusses her new book "Flashlight." Drug historian David Herzberg challenges Trump's approach to curbing fentanyl in the U.S.

Aired: 11/24/25
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 4:08
PBS News Hour
DOGE disassembled but the principles remain alive, OPM says
DOGE disassembled 'but the principles remain alive,' Trump administration says
Clip: E329 | 4:08
Watch 7:15
PBS News Hour
New documentary follows Ukrainians forced into combat
‘2000 Meters to Andriivka’ follows Ukrainians forced into combat in Russia’s invasion
Clip: E329 | 7:15
Watch 7:31
PBS News Hour
Recycled lead used in auto batteries linked to poisoning
Recycled lead used in U.S. auto batteries linked to poisoning in African communities
Clip: E329 | 7:31
Watch 8:16
PBS News Hour
News Wrap: Trump says effort to end Ukraine war progressing
News Wrap: Trump says there's progress in U.S. effort to end Ukraine war
Clip: E329 | 8:16
Watch 57:46
PBS News Hour
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E329 | 57:46
Watch 6:29
PBS News Hour
China can't 'coexist with democracies,' Taiwan official says
China 'cannot peacefully coexist with democracies,' says Taiwan's deputy foreign minister
Clip: E329 | 6:29
Watch 9:06
PBS News Hour
Prices and cutbacks leave food banks struggling nationwide
Rising prices and government cutbacks leave food banks struggling nationwide
Clip: E329 | 9:06
Watch 9:27
PBS News Hour
How AI is reshaping college for students and professors
How artificial intelligence is reshaping college for students and professors
Clip: E329 | 9:27
Latest Episodes
Watch 55:43
Amanpour and Company
November 27, 2025
Nicholas Burns; Benny Safdie; Trymaine Lee
Episode: E8042 | 55:43
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 28, 2025
Tom Johnson; Adam Cvijanovic; Fara Dabhoiwala
Episode: E8043 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 24, 2025
Matthew Chance; Tymofiy Mylovanov; Nabih Bulos; Jimmy Chin; Lynsey Addario
Episode: E8039 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 21, 2025
Carl Bildt; Christopher Hill; Tilda Swinton; Joon Lee
Episode: E8038 | 55:50
Watch 55:45
Amanpour and Company
November 20, 2025
Nic Robertson; Noam Shuster-Eliassi; Jelani Cobb
Episode: E8037 | 55:45
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 19, 2025
Ronald Lamola; Fred Pleitgen; Rev. Alex Santora; Elizabeth Kolbert
Episode: E8036 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
November 18, 2025
Bernard Haykel; Steffano Pozzebon; Juan Gonzalez; Geeta Gandbhir; Pamela Dias
Episode: E8035 | 55:50
Watch 55:23
Amanpour and Company
November 17, 2025
Tom Fletcher; Stephen Collinson; Sarah McLachlan; Tom Freston
Episode: E8034 | 55:23
Watch 55:33
Amanpour and Company
November 14, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8033 | 55:33
Watch 55:35
Amanpour and Company
November 13, 2025
Jeff Zeleny; Zack Polanski; Alex Winter; Keanu Reeves; Rep. James Clyburn
Episode: E8032 | 55:35