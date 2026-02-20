Extras
Parenthood is the ultimate journey, full of danger.
This spider mother provides one last meal for her brood: herself.
A boxer crab mother relies on living anemones for defense.
An unlikely partnership in East Lombok turns shark hunting into a ecotourism venture.
Sharing a tree hole, two unlikely allies protect their families in very different ways.
See how jungle animal parents raise children by mastering their environment.
This isn’t a prison. It’s a carefully built nursery, sealed for protection.
A langur mother climbs dangerous cliffs to protect her baby from rival males.
Surprising evidence at the world’s oldest temple overturns our understanding of human history.
February 23, 2026 - PBS News Hour full episode
