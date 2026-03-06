All rights reserved. © 2026
Amanpour and Company

March 9, 2026

Season 2026 Episode 8114 | 55m 21s

Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar reacts to the selection of Iran's new supreme leader in an exclusive interview. Former Iranian Foreign Minister Kamal Kharazi speaks with correspondent Fred Pleitgen. Economist Jason Furman discusses surging oil prices. Business owners Debbie Wei Mullin and Sarah LaFleur reflect on the impact of tariffs and how they've navigated the uncertainty.

Aired: 03/08/26
Wild Kratts
The Butternut Tree- Watch Now!
The Butternut Tree- Watch Now!
PBS News Hour
Khamenei's son named supreme leader in Iran
As Iran war deepens, Khamenei’s son named new supreme leader
PBS News Hour
Araghchi says Iran will fight 'as long as it takes'
Iran’s Araghchi calls U.S. strikes a ‘failure’ and vows to fight 'as long as it takes'
PBS News Hour
Oil expert warns of 'nightmare scenario' war could spark
Oil expert warns of ‘nightmare scenario’ Iran war could spark
PBS News Hour
News Wrap: 2 charged with bringing explosives to NYC protest
News Wrap: 2 charged with bringing explosives to New York protest
PBS News Hour
Iran war will end 'soon' but targets remain, Trump says
Iran war will end 'soon' but 'important targets' remain if needed, Trump says
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's midterm message
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's midterm message
PBS News Hour
Hany Farid joins Amna Nawaz on 'Settle In'
On 'Settle In,' Hany Farid and Amna Nawaz discuss spotting manipulated images
PBS News Hour
March 9, 2026 - PBS News Hour full episode
March 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Amanpour and Company
"We Want Our Money Back:" Two American Businesses Address Trump Tariff Chaos
Business owners Debbie Wei Mullin and Sarah LaFleur reflect on how they've navigated tariffs.
Amanpour and Company
March 6, 2026
Fred Pleitgen; Mehdi Mahmoudian; Dan Shapiro; David Frum
Amanpour and Company
March 5, 2026
Frederik Pleitgen; Admiral Mike Mullen (Ret.); Scott Anderson; Abbas Milani; Noah Feldman
Amanpour and Company
March 4, 2026
Chris Murphy; Turki al-Faisal; John Sawers
Amanpour and Company
March 3, 2026
Gen. David Petraeus (Ret.); Nic Robertson; Amos Harel; Chrystia Freeland
Amanpour and Company
March 2, 2026
Jon Finer; Ellie Geranmayeh; Col. Cedric Leighton; Stephen Fowler
Amanpour and Company
February 27, 2028
Jay Inslee; Werner Herzog; Steve Boyes; David Brooks
Amanpour and Company
February 26, 2026
Nate Soares; Morgan Neville; Dr. Jean Tang; Michael Hund
Amanpour and Company
February 25, 2026
Gregg Nunziata, Susan Glasser, David Miliband, Bill McKibben
Amanpour and Company
February 24, 2026
Nataliya Gumenyuk; Michael Kofman; Craig Renaud; Juan Arradondo; Maya Shankar
Amanpour and Company
February 23, 2026
Viri Rios; Max Foster; Natasha Sarin; Vali Nasr; Wynton Marsalis
