The Pomp and the Politics of Trump’s D.C. Makeover

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Amy Walter and Jasmine Wright on the Iran war's lasting impact on midterm politics
How Israelis are responding to Trump's Iran peace plan
Trump hails Iran deal as G7 summit begins in Europe
Dermatologist explains benefits of newly approved sunscreen ingredient
U.S.-Iran deal a 'strategic defeat' for Israel, Middle East expert says
New book explores America's history of celebrating freedom while excluding millions
News Wrap: Newsom says Trump ordering DOJ to investigate him and wife
Monica McNutt reflects on the decades-long wait for a Knicks championship
Latest Episodes
All
-
All
-
Amanpour and Company Season 2026
-
Amanpour and Company Season 2025
-
Amanpour and Company Season 2024
-
Amanpour and Company Season 2023
-
Amanpour and Company Season 2022
-
Amanpour and Company Season 2021
-
Amanpour and Company Season 2020
-
Amanpour and Company Season 2019
-
Amanpour and Company Season 2018
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
Nimrod Novik; Joseph Aoun; Jacqueline Maguire
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan
Nabih Bulos; Clarissa Ward; Jorge Castañeda; Sara Naomi Bleich