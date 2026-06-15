All rights reserved. © 2026
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Monica McNutt on the wait for a Knicks championship

Season 2026 Episode 122 | 5m 45s

The city that never sleeps finally saw its dream come true when the New York Knicks won their first NBA title since 1973. Thousands of fans across the five boroughs celebrated wildly after the Knicks pulled off this upset win in the final seconds. William Brangham discussed the historic moment and thrilling series with Monica McNutt, a basketball analyst for ESPN and the MSG Network.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 6:28
PBS News Hour
Amy Walter and Jasmine Wright on war's impact on midterms
Amy Walter and Jasmine Wright on the Iran war's lasting impact on midterm politics
Clip: S2026 E122 | 6:28
Watch 8:58
PBS News Hour
Trump hails Iran deal as G7 summit begins in Europe
Trump hails Iran deal as G7 summit begins in Europe
Clip: S2026 E122 | 8:58
Watch 5:14
PBS News Hour
How Israelis are responding to Trump's Iran peace plan
How Israelis are responding to Trump's Iran peace plan
Clip: S2026 E122 | 5:14
Watch 5:45
PBS News Hour
Dermatologist explains benefits of new sunscreen ingredient
Dermatologist explains benefits of newly approved sunscreen ingredient
Clip: S2026 E122 | 5:45
Watch 5:02
PBS News Hour
Iran deal a strategic defeat for Israel, Mideast expert says
U.S.-Iran deal a 'strategic defeat' for Israel, Middle East expert says
Clip: S2026 E122 | 5:02
Watch 7:13
PBS News Hour
News Wrap: Newsom says Trump ordering DOJ to investigate him
News Wrap: Newsom says Trump ordering DOJ to investigate him and wife
Clip: S2026 E122 | 7:13
Watch 6:56
PBS News Hour
Book traces American celebration of freedom and denial of it
New book explores America's history of celebrating freedom while excluding millions
Clip: S2026 E122 | 6:56
Watch 57:46
PBS News Hour
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
Watch 7:06
PBS News Hour
Mideast experts assess potential U.S.-Iran agreement
'Close doesn't count': Mideast experts assess potential U.S.-Iran agreement
Clip: S2026 E121 | 7:06
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E119 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46