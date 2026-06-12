All rights reserved. © 2026
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

June 12, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 121 | 57m 46s

June 12, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 06/11/26 | Expires: 07/12/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 17:37
Amanpour and Company
CBS Replaced Colbert With Byron Allen. Here’s Why He Says It Will Work
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
Clip: S2026 E8182 | 17:37
Watch 17:30
Amanpour and Company
AI in the Classroom: Are AI Chatbots Undermining a Generation of Thinkers?
Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting students' learning.
Clip: S2026 E8183 | 17:30
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 5:22
PBS News Hour
World Cup players challenged by dangerously hot weather
World Cup players challenged by dangerously hot weather
Clip: S2026 E120 | 5:22
Watch 6:13
PBS News Hour
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in history
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in stock market history
Clip: S2026 E120 | 6:13
Watch 8:40
PBS News Hour
Middle East experts assess prospects for U.S.-Iran deal
Middle East experts assess prospects for U.S.-Iran deal
Clip: S2026 E120 | 8:40
Watch 5:18
PBS News Hour
News Wrap: Anti-Trump message etched into National Mall
News Wrap: Apparent anti-Trump message etched into National Mall
Clip: S2026 E120 | 5:18
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E119 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E112 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E111 | 57:46