July 20, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Terry Virts helps build the cupola, a window that forever transformed how we see the Earth.
Trailer for The Gas Station Attendant by director Karla Murthy.
Sergei Zalyotin offers invaluable advice about what alcohol to drink in space.
Trailer of For Venida, For Kalief by director Sisa Bueno.
Jerry Linenger shares a letter he wrote to his young son while aboard space station Mir.
Sasha Lazutkin and Michael Foale recall an out-of-control vessel hitting Mir.
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