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Amanpour and Company

June 12, 2026

Season 2026 Episode 8183 | 55m 42s

Author James Verini discusses the Russian assault of Mariupol chronicled in his new book "The Theater." We also hear how a Ukrainian opera is spotlighting Ukraine's stolen children. After "Oedpius" actress Lesley Manville's first Tony win, we revisit a conversation with her and her co-star Mark Strong. Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting children's learning in school.

Aired: 06/11/26
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 17:37
Amanpour and Company
CBS Replaced Colbert With Byron Allen. Here’s Why He Says It Will Work
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
Clip: S2026 E8182 | 17:37
Watch 17:30
Amanpour and Company
AI in the Classroom: Are AI Chatbots Undermining a Generation of Thinkers?
Rebecca Winthrop takes a critical look at how AI is impacting students' learning.
Clip: S2026 E8183 | 17:30
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 5:22
PBS News Hour
World Cup players challenged by dangerously hot weather
World Cup players challenged by dangerously hot weather
Clip: S2026 E120 | 5:22
Watch 6:13
PBS News Hour
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in history
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in stock market history
Clip: S2026 E120 | 6:13
Watch 8:40
PBS News Hour
Middle East experts assess prospects for U.S.-Iran deal
Middle East experts assess prospects for U.S.-Iran deal
Clip: S2026 E120 | 8:40
Watch 5:18
PBS News Hour
News Wrap: Anti-Trump message etched into National Mall
News Wrap: Apparent anti-Trump message etched into National Mall
Clip: S2026 E120 | 5:18
Watch 8:06
PBS News Hour
New book explores Trump's use of DOJ to settle scores
'The Department of Revenge' explores Trump's use of DOJ to settle political scores
Clip: S2026 E120 | 8:06
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Watch 55:36
Amanpour and Company
Jube 11, 2026
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Episode: S2026 E8182 | 55:36
Watch 55:35
Amanpour and Company
June 10, 2026
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Episode: S2026 E8181 | 55:35
Watch 55:46
Amanpour and Company
June 9, 2026
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
Episode: S2026 E8180 | 55:46
Watch 55:35
Amanpour and Company
June 8, 2026
Nimrod Novik; Joseph Aoun; Jacqueline Maguire
Episode: S2026 E8179 | 55:35
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 4, 2026
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Episode: S2026 E8177 | 55:54
Watch 55:36
Amanpour and Company
June 5, 2026
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Episode: S2026 E8178 | 55:36
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Amanpour and Company
June 3, 2026
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan
Episode: S2026 E8176 | 55:55
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Amanpour and Company
June 2, 2026
Nabih Bulos; Clarissa Ward; Jorge Castañeda; Sara Naomi Bleich
Episode: S2026 E8175 | 55:52
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Amanpour and Company
June 1, 2026
Oren Libermann; Jan Egeland; Ivy Meeropol; Jesmyn Ward
Episode: S2026 E8174 | 55:54
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Amanpour and Company
May 29, 2026
Kimberlé Crenshaw; Sally Hayden; Jeffrey Winters
Episode: S2026 E8173 | 55:35