Erin Brockovich Is Taking On a New Issue: AI Data Centers

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
5 arrested over plot to attack White House UFC event, DOJ says
Ex-DOJ officials reflect on Trump's transformation of the institution
Shockoe Institute explores enduring impact of slavery and how to expand freedom today
Anthropic disables new AI model after White House security directive
As cancer rates fall nationally, Iowa sees a troubling rise in diagnoses
News Wrap: Civil rights, special education oversight shifted from Department of Education
Maritime security expert weighs U.S.-Iran deal's impact on global shipping
Questions linger over U.S.-Iran deal as details remain murky
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Amanpour and Company Season 2018
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
Nimrod Novik; Joseph Aoun; Jacqueline Maguire
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan