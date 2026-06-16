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PBS News Hour

News Wrap: Key oversight shifted from Education Department

Season 2026 Episode 123 | 6m 16s

In our news wrap Tuesday, the Trump administration is taking additional steps to dismantle the Department of Education by moving two high-profile functions out of the agency, crews are making progress to contain a wildfire that broke out in the Los Angeles area and British officials are investigating reports that a Russian warship fired warning shots at a UK-registered civilian yacht.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
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PBS News Hour
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E122 | 57:46
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June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
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June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
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June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
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June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
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