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PBS News Hour

GOP's bet on Texas Latino voters could backfire in midterms

Season 2026 Episode 197 | 5m 50s

Texas Republicans redrew the state's congressional map last year, making a bet that Latino voters who broke for President Trump in 2024 could be the foundation for victory in 2026. But as Liz Landers reports, immigration crackdowns and rising everyday costs in South Texas may be splintering the GOP’s new coalition.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 3
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 5:58
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 2
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 15:08
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 1
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 9:01
Arthur
Arthur's Tricks and Treats Gameplay
Mix and match each character's favorite treats before time runs out.
Clip: 15:41
Arthur
Moonlight Mazes Gameplay
Explore mazes at nighttime with Buster and D.W.
Clip: 22:15
Wild Kratts
Wild Kratts: Creepy Creatures (ASL)
The Kratt brothers return for a creepy, crawly Halloween special.
Special: 47:26
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All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 0:30
Texas Monthly Presents: The Story
On Their Own Terms Preview
A barbecue pitmaster and artist carve their own paths to find success.
Preview: S2 E13 | 0:30
Watch 3:09
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The War & Treaty Perform "Golden Ring"
The War & Treaty perform "Golden Ring" by Tammy Wynette and George Jones.
Clip: S54 E3 | 3:09
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