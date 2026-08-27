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PBS News Hour

Lindsay Clancy trial draws attention to postpartum care

Season 2026 Episode 176 | 7m 07s

Jurors are deliberating in the murder trial of Lindsay Clancy, a case that has raised questions about maternal mental healthcare. Clancy does not deny killing her children, but she pleaded not guilty, arguing she can’t be held criminally responsible because the murders occurred while she was suffering from postpartum psychosis. Amna Nawaz discussed more with Shelley Murphy of The Boston Globe.

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Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
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Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 2
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 15:08
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 1
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 9:01
Arthur
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Arthur
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Wild Kratts: Creepy Creatures (ASL)
The Kratt brothers return for a creepy, crawly Halloween special.
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NATURE - Season 45
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Appraisal: Colonial Revival Chair, ca. 1900
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