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ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
See Michigan marvels unveiled during ROADSHOW’s stop at Castle Farms in Charlevoix!
ROADSHOW visits charming Charlevoix, MI in search of hidden treasures and their stories.
Treasures abound in Midcoast Maine during ROADSHOW’s first-time stop in Boothbay!
Surprising treasures are in bloom during ROADSHOW’s fruitful journey in Boothbay, Maine.
Extras
Preview: Junk in the Trunk 15
Appraisal: John Juzek Violin, ca. 1950
Appraisal: 1964 - 1965 Ellsworth Kelly "Yellow over Black" Litho
Appraisal: 1951 Coca-Cola Baseball Advertisement Painting
Appraisal: 20th C. Ernest Trova "Falling Man" Sculpture
Appraisal: Loetz 4-handled Phänomen Vase, ca. 1904
Appraisal: Alphonse Mucha American "Reverie" Print, ca. 1910
Appraisal: 1937 Inscribed "Of Mice and Men" First Edition
Appraisal: Charles Loloma Necklace & Ironwood Bird
Appraisal: Augsburg Silver-gilt Chalice, ca. 1600