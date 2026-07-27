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ANTIQUES ROADSHOW is part adventure, part history lesson, and part treasure hunt! Watch as specialists from the country's leading auction houses and independent dealers offer free appraisals of antiques and collectibles, revealing fascinating truths about family treasures and flea market finds.

Watch 0:30
Antiques Roadshow
Preview: 250 Years of Americana
Preview: 250 Years of Americana
Preview: S30 E22 | 0:30
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 2:24
Antiques Roadshow
Appraisal: Chinese Cloisonné Enamel Waste Bowl, ca. 1750
Appraisal: Chinese Cloisonné Enamel Waste Bowl, ca. 1750
Clip: S30 E25 | 2:24
Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by Ancestry and American Cruise Lines. Additional funding is provided by public television viewers.
Latest Episodes
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  • Antiques Roadshow Season 30
  • Antiques Roadshow Season 29
  • Antiques Roadshow Season 28
  • Antiques Roadshow Season 27
  • Season 26
  • Antiques Roadshow Season 25
  • Antiques Roadshow Season 24
  • Antiques Roadshow Season 23
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
Watch 52:23
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
Watch 52:25
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 3
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
Episode: S30 E12 | 52:25
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 2
See Michigan marvels unveiled during ROADSHOW’s stop at Castle Farms in Charlevoix!
Episode: S30 E11 | 52:24
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Castle Farms , Hour 1
ROADSHOW visits charming Charlevoix, MI in search of hidden treasures and their stories.
Episode: S30 E10 | 52:24
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Coastal Maine Botanical Gardens, Hour 3
Treasures abound in Midcoast Maine during ROADSHOW’s first-time stop in Boothbay!
Episode: S30 E9 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Coastal Maine Botanical Gardens, Hour 2
Surprising treasures are in bloom during ROADSHOW’s fruitful journey in Boothbay, Maine.
Episode: S30 E8 | 52:24
Extras
Watch 0:30
Antiques Roadshow
Preview: Junk in the Trunk 15
Preview: Junk in the Trunk 15
Preview: S30 E25 | 0:30
Watch 2:46
Antiques Roadshow
Appraisal: John Juzek Violin, ca. 1950
Appraisal: John Juzek Violin, ca. 1950
Clip: S30 E25 | 2:46
Watch 2:59
Antiques Roadshow
Appraisal: 1964 - 1965 Ellsworth Kelly "Yellow over Black" Litho
Appraisal: 1964 - 1965 Ellsworth Kelly "Yellow over Black" Litho
Clip: S30 E25 | 2:59
Watch 1:10
Antiques Roadshow
Appraisal: 1951 Coca-Cola Baseball Advertisement Painting
Appraisal: 1951 Coca-Cola Baseball Advertisement Painting
Clip: S30 E25 | 1:10
Watch 3:31
Antiques Roadshow
Appraisal: 20th C. Ernest Trova "Falling Man" Sculpture
Appraisal: 20th C. Ernest Trova "Falling Man" Sculpture
Clip: S30 E25 | 3:31
Watch 3:24
Antiques Roadshow
Appraisal: Loetz 4-handled Phänomen Vase, ca. 1904
Appraisal: Loetz 4-handled Phänomen Vase, ca. 1904
Clip: S30 E25 | 3:24
Watch 3:11
Antiques Roadshow
Appraisal: Alphonse Mucha American "Reverie" Print, ca. 1910
Appraisal: Alphonse Mucha American "Reverie" Print, ca. 1910
Clip: S30 E25 | 3:11
Watch 1:46
Antiques Roadshow
Appraisal: 1937 Inscribed "Of Mice and Men" First Edition
Appraisal: 1937 Inscribed "Of Mice and Men" First Edition
Clip: S30 E25 | 1:46
Watch 4:04
Antiques Roadshow
Appraisal: Charles Loloma Necklace & Ironwood Bird
Appraisal: Charles Loloma Necklace & Ironwood Bird
Clip: S30 E25 | 4:04
Watch 3:09
Antiques Roadshow
Appraisal: Augsburg Silver-gilt Chalice, ca. 1600
Appraisal: Augsburg Silver-gilt Chalice, ca. 1600
Clip: S30 E25 | 3:09