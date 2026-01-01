Wrongfully detained journalist still jailed in Iran

This week marks two years that Iranian American journalist Reza Valizadeh has been detained in Iran. For a decade, he worked for Radio Farda — an independent, but U.S.-funded Farsi-language news service. During a trip to Iran to visit family, Valizadeh was arrested and sentenced to ten years in prison for “collaborating with a hostile government.” Amna Nawaz spoke with his attorney, Ryan Fayhee.