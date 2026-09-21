All rights reserved. © 2026
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

Tammy Wynette: Forever Yours

Season 54 Episode 3

Tammy Wynette’s musical success and legacy was achieved through personal grit and a determination to sing, write music, and raise herself above her humble beginnings. From Nashville’s Ryman Auditorium, Great Performances pays tribute to Wynette’s musical legacy, presenting a star-studded concert that includes her iconic duets with former husband George Jones.

Aired: 10/22/26

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extras
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 3
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 5:58
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 2
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 15:08
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 1
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 9:01
Arthur
Arthur's Tricks and Treats Gameplay
Mix and match each character's favorite treats before time runs out.
Clip: 15:41
Arthur
Moonlight Mazes Gameplay
Explore mazes at nighttime with Buster and D.W.
Clip: 22:15
Wild Kratts
Wild Kratts: Creepy Creatures (ASL)
The Kratt brothers return for a creepy, crawly Halloween special.
Special: 47:26
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 3:09
Great Performances
The War & Treaty Perform "Golden Ring"
The War & Treaty perform "Golden Ring" by Tammy Wynette and George Jones.
Clip: S54 E3 | 3:09
Watch 3:00
Great Performances
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own"
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own" by Tammy Wynette.
Clip: S54 E3 | 3:00
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 54
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Watch 3:56:37
Great Performances
Great Performances at the Met: Tristan und Isolde
Soprano Lise Davidsen stars as the Irish princess Isolde in Wagner’s meditation on love and death.
Episode: S54 E1 | 3:56:37
Watch 1:26:40
Great Performances
Vienna Philharmonic Summer Night Concert 2026
Enjoy the orchestra's annual concert conducted by Lorenzo Viotti featuring Bryn Terfel as soloist.
Episode: S53 E25 | 1:26:40
Watch 2:38:39
Great Performances
Great Performances at the Met: Eugene Onegin
Soprano Asmik Grigorian and baritone Iurii Samoilov star in this production.
Episode: S53 E24 | 2:38:39
Watch 2:55:45
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23 | 2:55:45
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:24
Great Performances
Broadway Musicals: A Jewish Legacy
Find out why the Broadway musical has proven to be a fertile territory for Jewish artists.
Episode: S40 E6 | 1:23:24
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36