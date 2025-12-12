All rights reserved. © 2025
Amanpour and Company

December 15, 2025

Episode 8054 | 55m 50s

Rabbi Gabi Kaltmann discusses Australia's mass shooting at a Hanukkah gathering. Conservative MP Alicia Kearns discusses Jimmy Lai's conviction in Hong Kong. Director Park Chan-Wook introduces his satire "No Other Choice." Sen. Andy Kim (D-NJ) shares how he has been impacted by caregiving for his father, and how the response to a growing Alzheimer's crisis ahead requires attention and compassion.

Aired: 12/14/25
Latest Episodes
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 30, 2025
Francis Collins; Mstyslav Chernov; Carly York
Episode: E8065 | 55:28
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8061 | 55:27
Watch 55:31
Amanpour and Company
December 23, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: E8060 | 55:31
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: E8062 | 55:46
Watch 55:40
Amanpour and Company
December 12, 2025
Ruti Teitel; Aria Florant; Jonathan Freedland; Kate Shaw
Episode: E8053 | 55:40
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 11, 2025
Stefano Pozzebon; Leopoldo López; Shannon Heffernan; Julieta Martinelli; Susan Glasser
Episode: E8052 | 55:50
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 10, 2025
David Dimbleby; Kiran Desai; Zaynab Mohamed
Episode: E8051 | 55:50
Watch 55:43
Amanpour and Company
December 9, 2025
Celeste Wallander; Peter Frankopan; Mohammed bin Abdulrahman al-Thani; Kaja Kallas; David Remnick
Episode: E8050 | 55:43
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 8, 2025
Ahmed Al-Sharaa; Clare Sebastian; Demetre Daskalakis
Episode: E8049 | 55:50
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 5, 2025
Rupert Smith; Annie Lebovitz; Will Sommer
Episode: E8048 | 55:28