All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

December 15, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 349 | 57m 46s

Monday on the News Hour, authorities renew their search for the Brown University shooter and Australian leaders vow to toughen gun laws after an attack at a Hanukkah festival. Hong Kong democracy activist Jimmy Lai is convicted in a case that's become a symbol of Beijing’s crackdown on dissent. Plus, how Trump's immigration crackdown is affecting people who spent years trying to become citizens.

Aired: 12/14/25 | Expires: 01/14/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 0:30
Nature
Preview of Tusker: Brotherhood of Elephants
Follow the complex lives of giant elephant bulls in Amboseli and Mount Kilimanjaro.
Preview: S44 E5 | 0:30
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 2:59
All Creatures Great and Small
Season 5 Recap
Check out a recap of Season 5 before Season 6 airs on Sunday, January 11, 2026 at 9/8c.
Clip: S6 | 2:59
Watch 2:00
All Creatures Great and Small
Where We Left Off and What's Ahead in Season 6
The cast share what's ahead in Season 6.
Clip: S6 | 2:00
Watch 55:31
Amanpour and Company
December 23, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: E8060 | 55:31
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: E8061 | 55:27
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: E8062 | 55:46
Watch 2:12
PBS News Hour
Dog with prosthetic paws inspires Ukraine’s wounded veterans
Dog with prosthetic paws inspires Ukrainian veterans recovering from wounds of war
Clip: E348 | 2:12
Watch 6:44
PBS News Hour
‘Dirtbag Billionaire’ tells story of Patagonia’s founder
New book ‘Dirtbag Billionaire’ tells story of Patagonia’s unconventional founder
Clip: E348 | 6:44
Watch 1:41
PBS News Hour
News Wrap: Zelenskyy meets U.S. envoys for talks to end war
News Wrap: Zelenskyy meets with Witkoff and Kushner for talks to end war in Ukraine
Clip: E348 | 1:41
Latest Episodes
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E347 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E346 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E345 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E344 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E343 | 56:45
Watch 56:45
PBS News Hour
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E342 | 56:45
Watch 24:09
PBS News Hour
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E341 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E340 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E339 | 57:46