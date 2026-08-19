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PBS News Hour

Seeing double at the Twins Days Festival in Ohio

Season 2026 Episode 170 | 5m 05s

The Twins Days Festival bills itself as the largest annual gathering of twins in the world. While the festival celebrates the unique bond between twins, it’s also a hub for scientists studying what makes them so alike – and so different. Deema Zein reports from Twinsburg, Ohio.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 3
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 5:58
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 2
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 15:08
Arthur
Wizard Academy Gameplay Part 1
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Clip: 9:01
Arthur
Arthur's Tricks and Treats Gameplay
Mix and match each character's favorite treats before time runs out.
Clip: 15:41
Arthur
Moonlight Mazes Gameplay
Explore mazes at nighttime with Buster and D.W.
Clip: 22:15
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:20
POV
Behind the Lens: Remake
Behind the Lens interview with Remake director Ross McElwee.
Clip: S39 E6 | 1:20
Watch 0:30
Texas Monthly Presents: The Story
A River on the Brink Preview
A writer-photographer duo explores the Rio Grande and threats to its future.
Preview: S2 E6 | 0:30
Watch 0:30
Austin City Limits
Watch Carlos Vives y La Provincia on Austin City Limits
Watch Carlos Vives y La Provincia on Austin City Limits
Preview: S52 E5201 | 0:30
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