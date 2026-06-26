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Amanpour and Company

June 25, 2026

Season 2026 Episode 8192 | 55m 43s

Mary Triny Mena brings us a special report on the devastating earthquake in Venezuela. Fmr. Secretary of State John Kerry weighs in on U.S.-Iran negotiations. Baroness Beeban Kidron discusses children's rights online in her new book "Users." The Atlantic's Michael Scherer unpacks the "ugly battle" playing out behind America's 250th celebrations.

Aired: 06/24/26
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 14:48
Washington Week with The Atlantic
Iran asserts control of Strait of Hormuz despite U.S. deal
Iran asserts control of Strait of Hormuz despite U.S. agreement
Clip: S2026 E26 | 14:48
Watch 8:50
Washington Week with The Atlantic
Trump's effort to remake Washington reflects governing style
How Trump's effort to remake Washington reflects his governing style
Clip: S2026 E26 | 8:50
Watch 18:14
Amanpour and Company
"Doom Trolling:" Why AI Leaders Are Stoking Fear About Their On Tech
Prof. Cal Newport unpacks why he thinks the AI industry is "doom trolling."
Clip: S2026 E8193 | 18:14
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 26, 2026
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
Episode: S2026 E8193 | 55:54
Watch 56:46
PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
Watch 4:46
PBS News Hour
Crews search for survivors in rubble after Venezuela quakes
Crews race to find survivors in mountains of rubble after Venezuela earthquakes
Clip: S2026 E132 | 4:46
Watch 6:59
PBS News Hour
Heated games and rough plays spark controversy in WNBA
Heated games and rough foul against Caitlin Clark spark controversy in WNBA
Clip: S2026 E132 | 6:59
Watch 2:18
PBS News Hour
Reporter in Caracas describes devastation in Venezuela
Reporter in Caracas describes earthquake destruction and response in Venezuela
Clip: S2026 E132 | 2:18
Watch 1:49
PBS News Hour
U.S. strikes Iran after drones target cargo ship in strait
U.S. strikes Iran after drones target cargo ship in Strait of Hormuz
Clip: S2026 E132 | 1:49
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Watch 55:54
Amanpour and Company
June 26, 2026
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
Episode: S2026 E8193 | 55:54
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 24, 2026
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin
Episode: S2026 E8191 | 55:43
Watch 55:55
Amanpour and Company
June 23, 2026
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Episode: S2026 E8190 | 55:55
Watch 55:52
Amanpour and Company
June 22, 2026
Tom McTague; Josh Fox; Reshma Saujani; JR
Episode: S2026 E8189 | 55:52
Watch 55:30
Amanpour and Company
June 19, 2026
Annalena Baerbock
Episode: S2026 E8188 | 55:30
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 18, 2026
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
Episode: S2026 E8187 | 55:29
Watch 55:21
Amanpour and Company
June 17, 2026
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Episode: S2026 E8186 | 55:21
Watch 55:43
Amanpour and Company
June 16, 2026
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Episode: S2026 E8185 | 55:43
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 15, 2026
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
Episode: S2026 E8184 | 55:54
Watch 55:42
Amanpour and Company
June 12, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8183 | 55:42