June 25, 2026

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Iran asserts control of Strait of Hormuz despite U.S. agreement
How Trump's effort to remake Washington reflects his governing style
Prof. Cal Newport unpacks why he thinks the AI industry is "doom trolling."
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Crews race to find survivors in mountains of rubble after Venezuela earthquakes
Heated games and rough foul against Caitlin Clark spark controversy in WNBA
Reporter in Caracas describes earthquake destruction and response in Venezuela
U.S. strikes Iran after drones target cargo ship in Strait of Hormuz
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Amanpour and Company Season 2018
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
Mehran Kamrava; Daniel Silverberg; Rula Daood; Alon-Lee Green; Michael Auslin
Kevin Liptak; Daniel Pacheco; Jonathan Freedland; Gillian Tett; Yoni Appelbaum
Tom McTague; Josh Fox; Reshma Saujani; JR
Annalena Baerbock
Danny Danon; Daniel Kurtzer; Ann Patchett; Raphael Warnock
David Sanger; Yeganeh Torbati; Bozorgmehr Sharafedin; Simon Kuper; Elizabeth Economy
Chrystia Freeland; Stephanie Flanders; Erin Brockovich
Karim Sadjadpour; William D. Cohan; Viktória Serdült; Dan Diamond
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop