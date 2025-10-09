All rights reserved. © 2025
PBS News Hour

October 9, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 282 | 57m 46s

Thursday on the News Hour, hopes for a lasting peace as Israel and Hamas work to implement the first phase of the ceasefire deal. As a deal to end the government shutdown remains elusive, we speak with Senate Majority Leader John Thune about the stalemate. Plus, ICE escalates immigration raids in Chicago as the Trump administration moves to deploy the National Guard.

Aired: 10/08/25
