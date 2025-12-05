All rights reserved. © 2025
PBS News Hour

December 5, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 339 | 57m 46s

December 5, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 12/04/25 | Expires: 01/04/26
Arthur
Dear D.W.
Watch 10:25
PBS News Hour
Brooks and Capehart on fallout over Trump's boat strikes
Brooks and Capehart on the political fallout over Trump's boat strikes
Clip: E339 | 10:25
Watch 5:46
PBS News Hour
Nick Offerman joins Geoff Bennett on our ‘Settle In’ podcast
Nick Offerman joins Geoff Bennett for our ‘Settle In’ podcast
Clip: E339 | 5:46
Watch 7:09
PBS News Hour
Trump’s threats raise fears in Minnesota’s Somali community
Fraud scandals and Trump’s rhetoric escalate fears in Minnesota’s Somali community
Clip: E339 | 7:09
Watch 7:29
PBS News Hour
CDC panel drops hepatitis B vaccine at birth recommendation
RFK-appointed CDC panel drops hepatitis B vaccine at birth recommendation
Clip: E339 | 7:29
Watch 6:36
PBS News Hour
News Wrap: Supreme Court to hear birthright citizenship case
News Wrap: Supreme Court to hear case on Trump’s order ending birthright citizenship
Clip: E339 | 6:36
Watch 6:39
PBS News Hour
What Netflix's deal to buy Warner Bros. means for Hollywood
What Netflix's deal to buy Warner Bros. means for one of Hollywood's oldest studios
Clip: E339 | 6:39
Latest Episodes
Watch 57:46
PBS News Hour
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E338 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E337 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E336 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E335 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E334 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E333 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E332 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E330 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E329 | 57:46