December 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Follow the complex lives of giant elephant bulls in Amboseli and Mount Kilimanjaro.
Lyse Doucet; Matthew McConaughey; Christina Cross
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Halla Tomasdottir; Pamela Hogan; Gayle Young; Cory Doctorow
Trump addresses the nation from the White House
Check out a recap of Season 5 before Season 6 airs on Sunday, January 11, 2026 at 9/8c.
The cast share what's ahead in Season 6.
Latest Episodes
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode