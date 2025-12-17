All rights reserved. © 2025
PBS News Hour

December 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 351 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, President Trump gets his worst economic approval ratings ever in a new PBS News poll as Americans worry about affordability. Some House Republicans buck party leadership, forcing a vote to extend Affordable Care Act subsidies. Plus, we catch up with a transgender teen and her parents, who left Texas because of the state's ban on transgender health care for minors.

Aired: 12/16/25 | Expires: 01/16/26
