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PBS News Hour

Ukraine seeks edge against Russian invasion with innovation

Season 2026 Episode 113 | 7m 33s

Massive Russian attacks across Ukraine overnight killed at least 22 people nationwide and wounded more than 130. Russia has stepped up the size and pace of its attacks on Ukrainian cities in recent months, but on the battlefront, Ukraine is trying to turn the tide. Nick Shifrin reports on Ukraine’s efforts, and speaks with retired U.S. Army Col. Robert Hamilton for more on the war.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
Watch 8:22
PBS News Hour
The toll of Trump’s deportation campaign on college students
Trump’s mass deportation campaign takes a toll on college students
Clip: S2026 E113 | 8:22
Watch 4:32
PBS News Hour
The ripple effects of extremism on a small American town
Journalist discusses the ripple effects of extremism on a small American town
Clip: S2026 E113 | 4:32
Watch 9:47
PBS News Hour
Why Sting continues to push his artistry into new forms
Why Sting challenges himself to push his artistry into new forms
Clip: S2026 E113 | 9:47
Watch 4:31
PBS News Hour
Who is Bill Pulte, Trump’s pick for acting spy chief?
What to know about Trump’s controversial pick of Bill Pulte for acting spy chief
Clip: S2026 E113 | 4:31
Watch 4:58
PBS News Hour
DOJ scraps Trump’s ‘anti-weaponization fund’ after pushback
Justice Department scraps Trump’s ‘anti-weaponization fund’ after pushback from Congress
Clip: S2026 E113 | 4:58
Watch 4:51
PBS News Hour
News Wrap: Rubio tells Congress that Iran talks continue
News Wrap: Rubio tries to assure Congress that talks with Iran are continuing
Clip: S2026 E113 | 4:51
Watch 55:54
Amanpour and Company
June 1, 2026
Oren Libermann; Jan Egeland; Ivy Meeropol; Jesmyn Ward
Episode: S2026 E8174 | 55:54
Watch 17:49
Amanpour and Company
Jesmyn Ward: Can a Divided Nation Find Hope?
Jesmyn Ward discusses her new book "On Witness and Respair."
Clip: S2026 E8174 | 17:49
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PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E112 | 57:46
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PBS News Hour
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E111 | 57:46
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PBS News Hour
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E110 | 57:46
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PBS News Hour
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E109 | 57:46
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PBS News Hour
May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E108 | 56:46
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PBS News Hour
May 25, 2026 - PBS News Hour full episode
May 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E107 | 57:46
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PBS News Hour
May 22, 2026 - PBS News Hour full episode
May 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E106 | 57:46
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PBS News Hour
May 21, 2026 - PBS News Hour full episode
May 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E105 | 57:46
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PBS News Hour
May 20, 2026 - PBS News Hour full episode
May 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E104 | 57:46