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News Wrap: Tropical Storm Arthur brings flooding threat

Season 2026 Episode 124 | 5m 37s

In our news wrap Wednesday, Tropical Storm Arthur formed along the Gulf Coast, becoming the first Atlantic storm of the season, Georgia Republicans rejected their governor’s call to redraw the state's 2028 voting maps and FAA officials are investigating a private jet crash on a Texas highway that killed one person.

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NATURE - Season 45
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