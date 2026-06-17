Trump stalls confirmation of national intelligence nominee

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Dark matter may be primordial black holes from the Big Bang. David Kaiser explains.
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
U.S. officials reveal key terms of agreement to end Iran war
What Warsh’s first meeting as Fed chair signals
How a pregnancy complication reshaped an Arkansas woman’s view of abortion bans
Middle East experts weigh terms of U.S.-Iran deal and who came out ahead
'The Price of Exclusion' explores lasting impact of racial inequality in medicine
News Wrap: Civil rights, special education oversight shifted from Department of Education
Maritime security expert weighs U.S.-Iran deal's impact on global shipping
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