Credit card debt rises as high rates make it hard to pay off

Extras
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Arthur needs help to learn new spells, save his friends, and defeat Moldywart in his tower lair!
Mix and match each character's favorite treats before time runs out.
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Behind the Lens interview with Remake director Ross McElwee.
A writer-photographer duo explores the Rio Grande and threats to its future.
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
August 11, 2026 - PBS News Hour full episode
August 10, 2026 - PBS News Hour full episode
August 7, 2026 - PBS News Hour full episode
August 6, 2026 - PBS News Hour full episode
August 5, 2026 - PBS News Hour full episode
August 4, 2026 - PBS News Hour full episode
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode