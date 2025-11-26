November 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Dmytro Kuleba; Mark Strong; Lesley Manville; Kenny Chesney
Kenny Chesney discusses his new book "Heart Life Music."
David Herzberg discusses why he believes Trump's approach to curbing illicit drug supply is flawed.
Stephen Collinson; Dr. Atul Gawande; Tom Jennings; Susan Choi; David Herzberg
DOGE disassembled 'but the principles remain alive,' Trump administration says
‘2000 Meters to Andriivka’ follows Ukrainians forced into combat in Russia’s invasion
How artificial intelligence is reshaping college for students and professors
China 'cannot peacefully coexist with democracies,' says Taiwan's deputy foreign minister
Latest Episodes
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode