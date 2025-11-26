All rights reserved. © 2025
PBS News Hour

November 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 330 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, two National Guard members are shot in Washington, sparking a White House lockdown and the president's ire. The push for peace in Ukraine is complicated by a leaked call from the chief White House negotiator. Plus, dozens of women accuse an Army OB-GYN of recording his patients.

Aired: 11/25/25 | Expires: 12/26/25
