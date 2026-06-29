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PBS News Hour

Tamara Keith and Amy Walter on Trump's focus on the SAVE Act

Season 2026 Episode 133 | 10m 15s

NPR’s Tamara Keith and Amy Walter of the Cook Political Report with Amy Walter join Geoff Bennett to discuss the latest political news, including the Supreme Court further expanding the president's authority while rejecting President Trump's effort to restrict mail-in voting, Trump focusing on the SAVE Act and progressive candidates winning Democratic primaries.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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