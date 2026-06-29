Texas board mandates students read Bible stories

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What the Supreme Court rulings mean for presidential power
Supreme Court ruling proves Federal Reserve is unique agency, Lisa Cook's lawyer says
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's focus on the SAVE Act
Venezuela rescue efforts grow desperate as death toll rises and aftershock rattles country
American dream slipping out of reach for many DACA recipients, new report finds
Willy Vlautin on spotlighting working-class American life in his novels and music
News Wrap: Bolton pleads guilty to retaining classified informationNEWS WRAP
America at 250: Hoover explores how courts, states, and military service sustain the republic.
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