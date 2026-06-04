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PBS News Hour

Exhibit shines light on women’s role in tech of modern life

Season 2026 Episode 116 | 6m 30s

Women have played a vital role in building the technologies that shape modern life, but their contributions have at times been overlooked, minimized or left out of the historical record. A new art exhibition seeks to tell a fuller story. Special correspondent Mike Cerre reports from San Jose for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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