AI in the Classroom: Are AI Chatbots Undermining a Generation of Thinkers?

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
Byron Allen discusses Comics Unleashed on CBS.
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Why has America been the economic engine of the world for so long?
Is Trump a symptom or the cause of political polarization?
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Surveillance program set to expire as Congress rejects FISA extension
World Cup players challenged by dangerously hot weather
A look at the Albanian island where a Kushner-Trump resort plan has sparked protests
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Amanpour and Company Season 2018
Dominique de Villepin; Martina Navratilova; Chris Evert; Byron Allen
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Suzanne Maloney; Máiría Cahill; Heidi Blake; Colette Hirstius
Susan Glasser; Anne Applebaum; Jules Boykoff
Nimrod Novik; Joseph Aoun; Jacqueline Maguire
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Jonathan Martin; Dominic Erdozain; Robert Kagan
Nabih Bulos; Clarissa Ward; Jorge Castañeda; Sara Naomi Bleich
Oren Libermann; Jan Egeland; Ivy Meeropol; Jesmyn Ward