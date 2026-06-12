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Amanpour and Company

AI in the Classroom: Are AI Chatbots Undermining a Generation of Thinkers?

Season 2026 Episode 8183 | 17m 30s

As the AI revolution continues apace, we're increasingly considering the impact it will have on the future -- including its effect on students' ability to think and write creatively. A study by Georgetown University looks into exactly that. Rebecca Winthrop, a leading expert on AI and education, discusses it all with Michel Martin.

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