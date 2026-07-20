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PBS News Hour

The highlights and controversies of the 2026 World Cup

Season 2026 Episode 148 | 7m 10s

There was a hero’s welcome for the Spanish soccer team as they arrived in Madrid, where throngs of fans cheered their triumphant World Cup win. Spain’s victory ended Argentina and its star Lionel Messi’s reign, and caps off a tournament that defied expectations on several fronts. Stephanie Sy discussed more with Leander Schaerlaeckens, author of “The Long Game."

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 2:57
POV
Trailer | How to Build a Library
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Preview: S39 E4 | 2:57
Watch 1:44
Once Upon a Time in Space
The Cupola
Terry Virts helps build the cupola, a window that forever transformed how we see the Earth.
Clip: S2026 E4 | 1:44
Watch 1:59
POV
Trailer | The Gas Station Attendant
Trailer for The Gas Station Attendant by director Karla Murthy.
Preview: S39 E3 | 1:59
Watch 1:28
Once Upon a Time in Space
“Vodka did not go down well in space.”
Sergei Zalyotin offers invaluable advice about what alcohol to drink in space.
Clip: S2026 E3 | 1:28
Watch 4:20
POV
Trailer | For Venida, For Kalief
Trailer of For Venida, For Kalief by director Sisa Bueno.
Preview: S39 E2 | 4:20
Watch 1:34
Once Upon a Time in Space
Jerry’s Letter to His Son From Space
Jerry Linenger shares a letter he wrote to his young son while aboard space station Mir.
Clip: S2026 E2 | 1:34
Watch 1:26
Once Upon a Time in Space
The Collision That Sent the Soviet Space Station Tumbling
Sasha Lazutkin and Michael Foale recall an out-of-control vessel hitting Mir.
Clip: S2026 E2 | 1:26
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